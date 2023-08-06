تكنلوجي تايمز: الوضع غير المستقر للغاية في ليبيا يحول دون جعلها مصدرًا للطاقة لأوروبا

ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشره موقع “تكنلوجي تايمز” التقني الباكستاني الناطق بالإنجليزية قضية الاستفادة من إمكانات ليبيا النفطية والغازية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحفة المرصد أكد أن التكلفة المنخفضة لاستخراج الغاز والنفط الليبي مقارنة بدول شرق البحر الأبيض المتوسط الأخرى لا تجعل من البلاد مصدرا أساسيا لتصدير هذا النوع من الطاقة المطلوبة بإلحاح بالنسبة للدول الأوروبية.

ووفقا للتقرير ما يمنع مشغلي الطاقة الأوروبيين من التعاون مع السلطات الليبية هو الوضع غير المستقر للغاية في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص