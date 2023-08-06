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“وزارة الكهرباء” توفد فريق من مهندسيها في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية اليونان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قرر وزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، إيفاد مهندسين في مهمة عمل رسمية من الوزارة والشركة العامة للكهرباء ، إلى جمهورية اليونان، للأجتماع مع إحدى الشركات اليونانية المتخصصة في مجال الكهرباء ، بمقرها الكائن بالعاصمة اليونانية أثينا .

وعقد الوفد اجتماعًا تقابليًا مع ممثلي الشركة، وناقشوا فيها إمكانية التعاون المشترك، كذلك تم خلال الاجتماع الحديث عن مقترح مشروع الربط الليبي الأوروبي بواسطة الكابل البحري ” LGC ” و الذي سيربط ليبيا باليونان عن طريق جزيرة كريت اليونانية، والدراسات و الأبحاث التي أُنجِزت في هذا المشروع ، و الجدوى المرجوة من المشروع للطرفين الليبي و الأوروبي.

كما ناقش كذلك المجتمعون مقترح مشروع إنشاء محطة توليد طاقة شمسية، بالمثلث الصحراوي ( الجغبوب – طبرق – الواحات ) .

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الشركة العامة للكهرباء عوض البدري ليبيا وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة

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الوطن الليبية

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