البيوضي: التلاعب باختيار رئيس مجلس الدولة سيمنح البرلمان الحق بتطبيق مسار الانتخابات منفردا

أكد سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي السابق، أن أي إثبات لمحاولة تأثير على أعضاء مجلس الدولة أو تورطهم في فساد سيؤدي لموقف قوي وحاسم، سيصل لوإخراج مجلس الدولة من المعادلة باعتباره جسما استشاريا وسيكون لمجلس النواب الحق في تطبيق المسار التنفيذي للانتخابات منفردا.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “يراقب وليام بيرنز والقوى الإقليمية الفاعلة ملف انتخابات رئاسة مجلس الدولة وخلوها من الإبتزاز والفساد”.

وأضاف “أي إثبات لمحاولة تأثير على أعضاء المجلس أو تورطهم في فساد سيؤدي لموقف قوي وحاسم، وثبوت التلاعب في اختيار رئاسة المجلس سيدفع نحو فرض العقوبات المباشرة ضد المتورطين، وإخراج مجلس الدولة من المعادلة باعتباره جسما استشاريا وسيكون لمجلس النواب الحق في تطبيق المسار التنفيذي للانتخابات منفردا”.

وتابع “باختصار هناك خارطة طريق ليبية ودولية وغير مسموح التلاعب بها بأي شكل من الأشكال”.