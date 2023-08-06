دورة تدريبية لموظفي المفوضية حول برنامج الأرشفة الإلكترونية

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد دورة تدريبية في برنامج الأرشفة الإلكترونية.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الدورة التدريبية تستهدف (15) موظفاً من العاملين في الإدارة العامة بواقع 4 ساعات لمدة 5 أيام.

وأشارت المفوضية إلى أن الدورة التدريبية تأتي ضمن خطتها لتطوير قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم في المجال الوظيفي.

ويتدرب الموظفين من خلال هذا البرنامج التدريبي، على مهارات استخدام الأرشفة الإلكترونية وإنشاء قواعد البيانات وأمن المعلومات.