الصغير: بقاء الدبيبة مرهون بقدرة تكالة على التراجع عن خارطة الطريق وقوانين الانتخابات

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن “بقاء الدبيبة مرهون بقدرة تكالة على التراجع عن خارطة الطريق وقوانين الانتخابات”، تعقيباً على فوز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة.

وقال «الصغير»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “فوز تكالة المدعوم من الدبيبة بفرق خمسة أصوات فقط يثبت ضعف حميد وبقاء الدبيبة سيكون مرهون بقدرة تكالة بالتراجع عن خارطة الطريق وقوانين الانتخابات التي صوت عليهما مجلس الدولة سابقاً”.

وختم موضحًا أن “المشري أبقى على كتلة معه لا يستهان بها وهي كتلة قوامها رحيل الدبيبة”.