وزارة الصحة: انطلاق حملة التطعيمات المدرسية في تاورغاء

أطلقت وحدة الرعاية الصحية تاورغاء حملة التطعيمات المدرسية للطلاب المستجدين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الفرق الطبية العاملة بوحدة الرعاية الصحية تاورغاء، شرعت في منح اللقاحات الأساسية لطلاب المدارس المستجدين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي، وفق جدول التطعيمات الوطني.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم إجراء كشوفات طبية للأطفال المستجدين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي، عن الصحة العامة، والنظر، والأسنان، فضلًا عن قياس الطول والوزن.

وبحسب جدول التطعيمات الوطني، فإن الطعوم المقررة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو من هم في سن 6 سنوات، هي الطعم الرباعي (الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت ADACEL POLIO (TDap+ipv).