مسعود عبيد نائبا أول لرئيس مجلس الدولة

انتخب أعضاء مجلس الدولة مسعود عبيد نائبا أول لرئيس المجلس بعد فوزه بـ 64 صوتا أمام منافسه ناجي مختار الذي حصد 58 صوتا.

كما انتخب أعضاء مجلس الدولة محمد تكالة رئيسا للمجلس خلال الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت بين تكالة والرئيس السابق خالد المشري حيث حصل تكالة على 67 صوتا فيما حصل المشري على 62 صوتا في الجولة الثانية من الانتخابات.

وخاض الجولة الأولى من انتخابات رئاسة مجلس الدولة أربعة أعضاء هم خالد المشري الذي حصل على 49 صوتا ومحمد تكالة 39 صوتا وناجي مختار 36 صوتا ونعيمة الحامي 4 أصوات.