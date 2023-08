المشري يغادر رئاسة مجلس الدولة، وتكالة هو الرئيس الجديد

انتخب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة لولاية أولى، بعد تصدره نتائج الجولة الثانية، مقابل منافسه خالد المشري.

وتحصل محمد تكالة على 67 صوتا، مقابل الرئيس السابق خالد المشري الذي تحصل على 62 صوتا في نتائج الجولة الثانية.

وخاض الجولة الأولى 4 مترشحين، حيث انتهت بـ49 صوتا لخالد المشري، و39 صوتا لمحمد تكالة، و36 صوتا لناجي مختار، و4 أصوات لنعيمة الحامي.

وترأس المشري المجلس خمس ولايات متتالية، سبقه عبدالرحمن السويحلي الذي ترأس ولايتين، في حين تنص اللائحة الداخلية للمجلس أن تجرى انتخابات تجديد مكتب الرئاسة كل عام.

وانبثق المجلس الأعلى للدولة عن المؤتمر الوطني العام السابق، بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات خلال ديسمبر 2015.

وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسته الأولى في أبريل 2016، والذي وافق على تعديل الإعلان الدستوري، حيث جرى تضمين الاتفاق السياسي ومخرجاته في الإعلان الدستوري المعدل.

