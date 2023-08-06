الكوني: لابد من توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا

شارك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، في ورشة العمل نظمتها رئاسة الأركان العامة في المنطقة الغربية، بمناسبة الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، حول رحلة الجيش الليبي بين الماضي والمستقبل.

جاء ذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد، ورؤساء الأركانات النوعية، ومديري الإدارات، ورؤساء الهيئات التابعة لرئاسة الأركان.

وشدد الكوني، في كلمته أمام الحضور عند افتتاح ورشة العمل التي أقيمت بالأكاديمية الليبية العليا للدراسات الإستراتيجية، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا باعتبار الجيش هو مؤسس الدولة الليبية.

وأكد أن هذه الكوكبة من الضباط والأكاديميين المشاركين في ورشة العمل لديهم القدرة على تأسيس جيش موحد للدفاع عن الوطن.

وأوضح أن ليبيا الآن في حاجة لتأسيس مؤسسة عسكرية موحدة أكثر من أي وقت مضى يكون ولائها للوطن.

وأعلن الكوني، عن ثقته بأن منتسبي هذه المؤسسة العريقة لديهم القدرة على وضع رؤى لاستمرار بناء المؤسسة العسكرية والمحافظة عليها لتكون موحدة عقيدتها الوطن.