ليبيا.. إحالة 52 متهماً بالعاصمة طرابلس إلى النيابة العامة خلال أسبوع

أحالت مراكز الشرطة المختلفة في طرابلس 52 متهماً بجرائم متفرقة إلى النيابة خلال الأسبوع المنقضي، الذي بدأ في 26 يوليو الماضي وانتهي في الثاني من أغسطس الجاري.

وبحسب إحصائية صادرة، السبت، عن مديرية أمن طرابلس، أحال مركز شرطة غوط الشعال 11 متهماً، فيما أحال مركز شرطة الحي الصناعي عشرة متهمين، ومركز شرطة طريق المطار ستة متهمين، ومركزا شرطة المدينة والفرناج ثلاثة متهمين لكل منهما، وجهاز الشرطة القضائية أربعة متهمين، ومركز شرطة باب بن غشير متهمين اثنين.

وتوزع باقي المتهمين بواقع متهم واحد من مراكز شرطة الهضبة، أبوسليم، سوق الجمعة، الغربي، حي الأندلس، الكريمية، سوق الخميس، جنزور، نيابة مكافحة الفساد، نيابة شمال طرابلس، مكتب مكافحة المخدرات.