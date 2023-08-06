“الكوني” يشارك في ورشة عمل لرئاسة الأركان العامة بمناسبة الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي

الوطن|متابعات

شارك النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني، صباح اليوم الأحد في ورشة العمل التي نظتمها رئاسة الأركان العامة، بمناسبة الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، حول رحلة الجيش الليبي بين الماضي والمستقبل، بحضور كل من رئيس الحكومة المنتهية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركانات النوعية، ومديري الإدارات، ورؤساء الهيئات التابعة لرئاسة الأركان.

وشدد النائب في كلمته أمام الحضور عند افتتاح الندوة التي أقيمت بالأكاديمية الليبية العليا للدراسات الإستراتيجية على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا باعتبار الجيش هو مؤسس الدولة الليبية.

وأكد بأن هذه الكوكبة من الضباط والأكاديميين المشاركين في ورشة العمل لديهم القدرة على تأسيس جيش موحد للدفاع عن الوطن.

وأوضح بأن ليبيا الآن في حاجة لتأسيس مؤسسة عسكرية موحدة أكثر من أي وقت مضى يكون ولائها للوطن.

وأعلن عن ثقته بأن منتسبي هذه المؤسسة العريقة لديهم القدرة على على وضع رؤى لاستمرار بناء المؤسسة العسكرية والمحافظة عليها لتكون موحدة عقيدتها الوطن.