الجغرافيا و"هوسا" نيجيريا.. تحديان أمام عمل عسكري بالنيجر

يبدو أن اختلاف مواقف الدول السبعة المحيطة بالنيجر حول التدخل العسكري الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لإنهاء الانقلاب هناك، سيكون عائقا “جغرافيا” أمام سرعة وحجم هذا التدخل.

وانتهت الأحد مهلة الأسبوع التي حددتها “إيكواس” لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى السلطة، والتي هددت في 30 يوليو بأنه بعد انتهاءها فإن العمل العسكري لن يكون مستبعدا، والجمعة أعلنت انتهاء اللمسات النهائية لهذا العمل.

ولكن كيف سيتم هذا التدخل، ومن أي اتجاه، إن كانت معظم الدول على الحدود مع النيجر رافضة تماما له، أو غير متحمسة؟

يجيب باحثون سياسيون لموقع “سكاي نيوز عربية” على هذا التساؤل، مرجحين عدة احتمالات، منها أن “إيكواس” ربما تعطي مهلة أخرى لقادة الانقلاب.

والدول السبعة المحيطة بالنيجر هي: ليبيا شمالا، الجزائر في الشمال الغربي، مالي غربا، بوركينا فاسو في الجنوب الغربي، بنين جنوبا، نيجيريا في الجنوب، وتشاد في الشرق.

خريطة المواقف

خيارات أخرى

عوائق حتى في دول التدخل

يرصد الخبير في شؤون إفريقيا، الدكتور حمدي عبد الرحمن، عوامل أخرى لصعوبة التحرك العسكري السريع لـ”إيكواس” ضد النيجر، بخلاف عوائق الجغرافيا، وتخص حتى الدول التي تؤيد التدخل العسكري، ومنها: