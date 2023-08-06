 أمينة المحجوب: تكالة سيغير مجرى الانسداد

أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، إن “تغيير رئاسة المجلس سيكون مجديا وسيختصر الطريق نحو تحقيق استقرار البلاد وإنجاز الانتخابات”. بحسب كلامها.

وقالت المحجوب، في تصريح صحفي، إن “العملية الانتخابية بالمجلس سارت في جو ديمقراطي دون تسجيل أي خروقات أو تصادمات”. وفق قولها.

وأضافت أن ” ترؤس تكالة للمجلس سيغير مجرى الانسداد لا سيما أنه رجل مؤسساتي ذو خبرة سياسية”، مردفة أن “كثير من الأعضاء طالما آمنت بتغيير رئاسة المجلس وبخروج كل الأجسام السياسية الحالية”. على حد تعبيرها.

وتابعت أن؛ ” الانتخابات الحالية تعد نهاية للجنة 6+6 ونتائجها المطعون في أساس تشكيلها أصلا”. بحسب قولها

وختمت “المحجوب: موضحة أنه “لا بد لنا من البحث عن مخرج سليم وسبيل أسهل نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية”. وفق كلامها.