الكبير: مقترح الرئاسي بتشكيل “قوة عسكرية” لتأمين الحدود الجنوبية يحتاج لمؤسسة عسكرية موحدة

ليبيا – علق المحلل السياسي عبدالله الكبير على مقترح المجلس الرئاسي بخصوص إمكانية تشكيل “قوة عسكرية” لتأمين الحدود مع النيجر والسودان.

الكبير قال في تصريح لموقع “إندبندنت عربية” إن نجاح هذه الخطوة يحتاج إلى مؤسسة عسكرية موحدة، لا سيما أن الحدود الليبية الواقعة قرب النيجر والسودان جميعها تحت سيطرة قائد القوات المسلحة بالشرق خليفة حفتر، الذي سيرفض بدوره قدوم أي قوة عسكرية تابعة للقطب الغربي بحسب قوله.

وتخوف الكبير من تحرك عدد من الجماعات المتطرفة من النيجر تجاه ليبيا قائلاً إنه “على رغم أن مسألة تأمين الحدود تتطلب تفعيل جهاز حرس الحدود في هذه الظروف، فإن المجلس الرئاسي لا سلطة له على تلك المنطقة، فقوات حفتر هي الموجودة هناك وهي من تتحمل مسؤولية تدفق الهجرة غير النظامية والعناصر المتطرفة وغيرها من الأنشطة غير القانونية”.

ورأى أنه على رغم أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية ففي الواقع قوات حفتر غير خاضعة له وسبق للناطق باسم القوات المسلحة أحمد المسماري أن أعلنها صراحة.

وأشار في الختام إلى أن حرس الحدود فرع المنطقة الغربية يعمل تحت إمرة رئاسة الأركان بوزارة الدفاع بحكومة عبد الحميد الدبيبة، وإذا ما قرر التحرك باتجاه الجنوب في إطار تفعيل جهاز حرس الحدود هناك فستمنعه قوات حفتر التي تزعم أنها تؤمن الجنوب.