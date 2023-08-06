توفيت الجمعة، طفلة أخرى بعد عملية لزراعة النخاع العظمي في مستشفى وادى النيل بالقاهرة ليرتفع عدد الضحايا إلى 9 بينهم امرأة، إلى جانب 8 أطفال خلال نحو 4 أشهر.

وتأتي وفاة الطفلة “تسنيم حسين” بعد نحو 3 أيام من وفاة المريضة “برنية الحداد” بسبب قصور في عضلة القلب؛ نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية؛ إثر فشل تنفسي بعد زراعة النخاع العظمي عقب إصابتها بسرطان الدم حسب شهادة الوفاة.

ويشكو معظم أهالي الضحايا من رداءة خدمات مشفى وادي النيل وتقدّم بعضهم بشكاوى للنائب العام عقب وفاة أبنائهم، متهمين القائمين عليها بالإهمال والتقصير وسوء المعاملة ومطالبين الدولة بحلول بديلة.

من جانبه، قال رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء “محمود أبو دبوس”، إن المرضى وذويهم يعانون ظروفا صعبة في المستشفى المذكور.

وحث “بودبوس” في تصريحات سابقة للأحرار، حكومة الوحدة الوطنية على توطين زراعة الأعضاء داخل ليبيا، نظرا لما يجده المرضى من إهمال خارج البلاد، على حد تعبيره.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post تاسع حالة وفاة بين مرضى زراعة النخاع بمصر appeared first on ليبيا الأحرار.

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