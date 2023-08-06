وزير التعليم الليبي: نعمل على توفير ميزانية تسييرية لمديري المدارس

عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، اجتماعا مع عميد بلدية الجليدة مصباح قداد، ناقش خلاله استعدادات المراقبات لبداية العام الدراسي الجديد والإفراجات المالية لمعلمي العقود.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن المقريف التقى في مكتبه قداد، وعميد بلدية الزهراء عبد الناصر أبو قديرة، ومراقب التربية والتعليم ببلدية الجليدة إسماعيل زيادة، ورئيس المجلس التسييري لِبلدية الناصرية الناجح الضبع.

كما تناول الاجتماع ملف إنشاء وصيانة المدارس، فيما أكد المقريف عمل الوزارة على توفِير مِيزانية تسييرية لِمديري المدارس تشمل الصيانات البسيطة، وتوفِير بعض الاِحتياجات.

ومقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 3 سبتمبر المقبل لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والديني) للعام الدراسي 2023 – 2024م.

وينتهي الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمببر المقبل، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024م.