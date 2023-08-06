افحيمة: من الضروري أن يسير تكالة في مشوار التوافق حول المناصب السيادية وتوحيد الحكومة

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب صالح افحيمة:” لا أعتقد أن رئيس مجلس الدولة الجديد سيجد طريقا آخر للتوافق مع البرلمان، وسيجد نفسه مضطرا أن يكمل نفس طريق الرئيس السابق خالد المشري.

وأضاف افحيمة، في تصريحات صحفية، تعليقا على فوز تكالة برئاسة مجلس الدولة:” ليس أمام تكالة إلا استكمال التوافق بين المجلسين خاصة القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة (6+6).

وتابع:” من الضروري أن يسير تكالة في مشوار التوافق حول المناصب السيادية وتوحيد الحكومة التي ستعمل على توفير الدعم اللوجستي للانتخابات”.

واستطرد:” نبارك لمكتب الرئاسة الجديد للمجلس الأعلى للدولة ونشد على أيديهم من أجل العمل على توطيد التوافق بين المجلسين”.

وفاز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة بعد تغلبه على المشري في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد.