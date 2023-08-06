الدبيبة يفتتح المركز الصحي الكراريم بمصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد المركز الصحي الكراريم، ببلدية مصراتة، والذي يعتبر أول مرفق حكومي يعاد افتتاحه في المنطقة منذ عام 2011.

وحضر مراسم افتتاح المرفق الصحي كل من وزير الصحة المكلف ووكيل وزارة التعليم التقني والفني ومسؤول ملف الصحة ببلدية مصراتة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة و مدير إدارة الخدمات الصحية مصراتة ورئيس مجلس أعيان وحكماء بلدية مصراتة.

ويضم المركز الصحي الكراريم عيادات في تخصصات: الباطنة، النساء ومتابعة الحمل، الأطفال، الأسنان، الجلدية، بالإضافة إلى مختبر طبي، ويعتبر المركز أول مرفق حكومي يفتتح في المنطقة ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.