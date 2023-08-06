دبيبة يهنئ تكالة بفوزه برئاسة مجلس الدولة الليبي

حرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، على تهنئة محمد تكالة لفوزه برئاسة مجلس الدولة الاستشاري في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وقال دبيبة عبر حسابه على “تويتر”: “أهنئ السيد محمد تكالة بنيلهِ ثقة أعضاء مجلس الدولة في انتخابات رئاسة المجلس، وأشد على يده أن يكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيا له التوفيق في مهامه.

وفاز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، بعد حصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتا.

وانتخب تكالة نائبا بالمؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012 عن ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، قبل أن يتغير مسمى المؤتمر الوطني العام إلى مجلس الدولة وفق اتفاق الصخيرات في العام 2015.