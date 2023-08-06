شلوف: اتفاق عقيلة مع المشري هي محاولة لمواجهة الأمم المتحدة لبقاء المجلسين

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف على احتمالية انتخاب رئاسة جديدة لمجلس الدولة، مشيرةً إلى ان المجلس لديه انتخابات سنوية فاز بها لمرات متتالية خالد المشري لكن هذه المرة المشري في وضع صعب جداً أمام منافسيه.

شلوف أكدت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد، أن الإشكالية ليست في تغيير رئاسة المجلس، مبينةً أن رئاسة مجلس النواب لم تتغير منذ عام 2011 وهناك المنطقة الشرقية والمعادلة القبلية والعسكرية وهذا يحقق التوازن ومن المستحيل المشاركة في تغيير رئاسة مجلس النواب على الرغم أن المجلس الذي انعقد في طرابلس كان يريد سحب البساط من تحت عقيلة صالح وتم اعتبارها مبادرة فاشلة آنذاك.

واعتبرت أن اتفاق عقيلة مع المشري هي محاولة لمواجهة الأمم المتحدة لبقاء المجلسين لكن يبدوا أن الأمم المتحدة جادة في ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، منوهةً إلى أن عقيلة والمشري يسعون لتمديد المرحلة الانتقالية من خلال حكومة أخرى بديلة عن حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وبيّنت أن حكومة الدبيبة جاءت من أجل الانتخابات والعرقلة الآن هي من المجلسين في الوصول لقوانين الانتخاب وليس من الحكومة.

وكما شددت على أن المشهد الآن سواء في مجلس الدولة أو مجلس النواب واحد لا خلاف فيه والمسألة كيفية البقاء في كراسيهم وبالسلطة.

وأفادت أن المنافسة على أشدها في مجلس الدولة لكن لا يمكن التكهن في ظل معرفة انتماء المشري والخارطة التي يتحكم بها وإن تم التغيير سيحدث بعض المناوشات وحتى في النهاية إن تغير الأمر السؤال سيكون كيف ستؤثر تغيرهذه الرئاسة على القرار الوطني.

وتوقعت أن الجميع يحمل ذات الخواص ومن الممكن التغيير يحدث من خلال تولي الولاية لامرأة كنعيمة الحامي مستبعدةً حدوث تغيير في قرارات وميول المجلس لكن قد يأتي بالمنظمات النسوية والحراك النسوي.