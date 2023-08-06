دبيبة يدعو لفتح منفذ “غدامس _ الدبداب” الحدودي أمام المسافرين

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، إنه من الضروري فتح منفذ غدامس- الدبداب الحدودي أمام المسافرين، بعد فتحه للتبادل التجاري.

وأجرى دبيبة زيارة للمنفذ الحدودي غدامس – الدبداب وكذلك مركز جمارك غدامس على هامش اجتماع مجلس الوزارء في مدينة غدامس الذي عُقِد الخميس الماضي

وعقد الدبيبة اجتماعا مع الاجهزة الأمنية أكد خلاله على ضرورة فتح المنفذ أمام حركة المسافرين كمرحلة ثانية بعد افتتاحه أمام التبادل التجاري.

كما شدد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها هذا المعبر للدولة الليبية والتواصل مع الشقيقة الجزائر بشكل مباشر عبر معبر مشترك.