“عون” يدعو الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

الوطن| رصد

عقد وزير النفط والغاز في الحكومة المنتهية محمد عون، اليوم الأحد، أول اجتماع عمل مع منظمي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لإطلاعهم على المبادرات القادمة في قطاع الطاقة.

والتقى عون ومستشاره الإعلامي أحمد الترهوني مع المدير الأول لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP جيمس تشيستر، والشريك المحلي لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP أحمد الغزالي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.

وسيعرض عون، ومتحدثون آخرون الإمكانات الكاملة لقطاع الطاقة في ليبيا في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023.

هذا وستعمل وزارة النفط والغاز المنتهية على دعوة وفود رسمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات بما في ذلك أوبك، للمشاركة في الحدث الذي سيعقد في 8-9 نوفمبر 2023 في طرابلس.

ويذكر أنه سيحتل الابتكار والطموح والتنوع في فرص الطاقة في ليبيا مركز الصدارة في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.

ويشار إلى أن موضوع القمة هو “الشراكات من أجل الطاقة والفرص الاقتصادية، مع التأكيد على دور ليبيا المهم كمزود إقليمي للطاقة.

وشدد عون على أن حوالي ثلث الأراضي البرية والبحرية الليبية، لم يتم استكشافها بعد بحثاً عن الهيدروكربونات، فضلا عن تنوع قاعدة مواردها للإنتاج في المستقبل.

ولفت إلى أن رفع حالة القوة القاهرة مؤخراً من قبل بعض المشغلين الدوليين من المتوقع منه أن يطلق العنان للاستثمار في السوق.

هذا وتتطلع شركة إنيرجي كابيتال آند باور، الجهة المنظمة للقمة، ووزارة النفط والغاز المنتهية، إلى استقبال وفود وزارية ووفود من القطاعالخاص من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا ومصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويشار إلى أنه سيتم دعوة المنظمات الدولية، مثل أوبك، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ومنظمة منتجي النفط الأفارقة، وغرفة الطاقة الأفريقية، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، للمساهمة بخبراتها ووجهات نظرها في القمة.