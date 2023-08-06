“أبوزريبة” يبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان الوزارة بمدينة بنغـازي، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية، عبدالسلام السويدي، عدد من القضايا المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة الجنوبية.

واستعرض أبوزريبة ومدير الإدارة سير العمل وتقييم الأداء في الإدارة، وتحديد الأولويات ووضع استراتيجيات لتعزيز الأمن والسلامة في المنطقة الجنوبية.

وأكد أبوزريبة على أهمية توفير الدعم اللازم والموارد البشرية والتقنية اللازمة للإدارة العامة بالمنطقة الجنوبية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة لضمان تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة وتعزيز القدرات الأمنية في المنطقة.