«عون»: حوالي ثلث الأراضي البرية والبحرية الليبية لم يتم استكشافها بعد

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون، أو اجتماع مع منظمي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023، لإطلاعهم على المبادرات القادمة في قطاع الطاقة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة النفط، أن الوزارة “ستعمل على دعوة وفود رسمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات بما في ذلك أوبك، للمشاركة في الحدث الذي سيقان في 8-9 نوفمبر 2023 في طرابلس”.

وتابع البيان، أنه “سيحتل الابتكار والطموح والتنوع في فرص الطاقة في ليبيا مركز الصدارة في قمة الطاقة والاقتصاد”، مردفًا أن موضوع القمة هو “الشراكات من أجل الطاقة والفرص الاقتصادية، مع التأكيد على دور ليبيا المهم كمزود

إقليمي للطاقة”.

وشدد عون في البيان على أن “حوالي ثلث الأراضي البرية والبحرية الليبية لم يتم استكشافها بعد بحثا عن الهيدروكربونات، فضلا عن تنوع قاعدة مواردها للإنتاج في المستقبل”.

وأكد وزير النفط أن “رفع حالة القوة القاهرة مؤخرا من قبل بعض المشغلين الدوليين، من المتوقع منه أن يطلق العنان للاستثمار في السوق”.

وأردف البيان، أن “شركة إنيرجي كابيتال آند باور، الجهة المنظمة للقمة، تتطلع ووزارة النفط والغاز إلى استقبال وفود وزارية، ووفود من القطاع الخاص من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا ومصر

والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأشار البيان إلى أنه “سيتم دعوة المنظمات الدولية مثل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة منتجي النفط الأفارقة، وغرفة الطاقة الأفريقية ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي رسميا للمساهمة بخبراتها ووجهات نظرها في

القمة”.

والتقى “عون” ومستشاره الإعلامي أحمد الترهوني مع، جيمس تشيسر، المدير الأول لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP، والشريك المحلي للشركة أحمد الغزالي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا”.