أول تصريحات محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرفة نيابة استشارية)، الأحد، محمد تكالة رئيسا للمجلس خلفا للرئيس السابق خالد المشري.

ووفق بث مباشر لقنوات ليبية وخلال جلسة رسمية للمجلس، ترشح الأعضاء خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس وهو المنصب الذي تجري لشغله انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.

وخلال جلسة المجلس التي تابعها مراسل الاناضول، حصل المشري على أعلى الأصوات في الجولة الأولي بواقع 49، فيما حصل تكالة على 39، وناجي مختار على 36، ونعيمة الحامي على 4.

وبناء على اللائحة الداخلية لانتخابات رئيس المجلس فإنه تجري جولة ثانية في حالة عدم تحصل أي من المترشحين لعدد 66 صوتا فما فوق وهو ما جرى بين الحاصلين على الأعلى أصواتا في الجولة الأولى المشري وتكالة.

ووفق ما أعلن خلال الجلسة فقد حضرها 129 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 145.

وخلال جولة الإعادة فاز تكالة بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بحصوله على 67 صوتا وفق فرز الأصوات الذي نقل على الهواء مباشرة فيما كان عدد 62 صوتا هو نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس بعد نحو خمسة أعوام منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد محمد تكالة الى العمل على لم الشمل ووحدة الصف لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن .

وقال تكالة :”أدعو كافة مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معا على خلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على خلاف توجهاتهم السياسية”.

وأضاف تكالة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات وسيبذل مجلس الدولة جهده لبلوغ هذا الهدف.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على العمل على المصالحة الوطنية وفق بنود الاتفاق السياسي .