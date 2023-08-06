أمن بنغازي: قسم التحريات يضبط أربعة أشخاص سرقوا منازل خلال حرب الجيش ضد الإرهاب من وسط البلاد

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ضبط تشكيلًا عصابيًا متكونًا من أربعة أشخاص قاموا بسرقة عدة منازل فترة حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية بمنطقة وسط البلاد.

وأضافت أن معلومات وردت لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن تشكيل عصابي مُتكون من أربعة أشخاص قاموا بسرقة عدة منازل بمنطقة وسط البلاد أثناء فترة حرب القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية.

وأوضحت أنه تم الاستدلال مع أحد المواطنين الذين تعرضوا للسرقة أفاد بأنه تمت سرقة أثاث منزله ومحتوياته بالكامل وتقدر المسروقات بمبلغ 85.000 ألف دينار وسرقة مبلغ مالي 10.000 آلاف دينار من داخل نفس المنزل.

وذكرت المديرية أنه على الفور أصدر رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات وأثناء تجوالهم تم ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي مُتلبساً بسرقة كوابل نحاسية وتم الانتقال به إلى القسم.

وأفادت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.م.م من مواليد 1990 واعترف بعدة سرقات منها سرقة المنزل سالف الذكر وكان برفقته شخصين وتم انتقال أعضاء التحريات وضبطهما بمنطقة وسط البلاد والانتقال بهم إلى القسم.

وأكدت أنه بالاستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى أ.ع.س من مواليد 1995 والثاني يُدعى م.ع.س من مواليد 2000 واعترفا بسرقة المنزل سالف الذكر وسرقة كابل كهربائي من أحد المساجد بشارع المهدوي وسرقة مولد كهرباء ومضخة مياه وإسطوانة كبيرة لغاز الطهي.

وتابعت مديرية الأمن أن المتهمين اعترفوا بسرقة مركبة نوع كيا سبورتاج من منطقة السيدة عائشة وسرقة إسطوانات أكسجين من منزل بشارع القزيري ومبلغ مالي 1500 دينار وكما أفادوا انهم قاموا ببيع كافة المسروقات لشخص مصري الجنسية يمتلك جراج لبيع الخردة ولديه العلم بأن كل هذه الأغراض مسروقة.

وأشارت إلى أنه تم انتقال أعضاء التحريات وضبط المصري الجنسية وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ب.خ من مواليد 1990 واعترف بشراء الأغراض المسروقة من الأشخاص سالفي الذكر بأسعار مُنخفضة ويعلم بأنها مسروقة.

ولفتت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.