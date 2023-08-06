البيوضي: هناك خارطة طريق ليبية ودولية غير مسموح التلاعب بها بأي شكل من الأشكال

قال المرشح الرئاسي سيلمان البيوضي عبر صفحته الخاصة على فيسبوك إن هناك خارطة طريق ليبية ودولية غير مسموح التلاعب بها بأي شكل من الأشكال ، و أي إثبات لمحاولة تأثير على أعضاء المجلس أو تورطهم في فساد سيؤدي لموقف قوي وحاسم .

وأضاف أنه في حالة ثبوت التلاعب في اختيار رئاسة المجلس سيدفع نحو فرض العقوبات المباشرة ضد المتورطين، وإخراج الأعلى للدولة من المعادلة باعتباره جسما استشاريا وسيكون لمجلس النواب الحق في تطبيق المسار التنفيذي للإنتخابات منفردا.

وأكد على أن وليام بيرنز يراقب والقوى الإقليمية الفاعلة تراقب ملف انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة وخلوها من الإبتزاز والفساد.