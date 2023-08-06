الزوبي: ما تشهده المنطقة الغربية على مستوى صناعة القرار «يثلج الصدور»

اعتبر عبدالسلام الزوبي آمر «مليشيا 111»، أن التغييرات السياسية بالمشهد الليبي خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو رؤى سياسية موحدة وصائبة.

وقال الزوبي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن ما تشهده المنطقة الغربية على مستوى صناعة القرار هو أمر يثلج الصدور، حيث أن التغيير أصبح ملموسا وواقعا له انعكاسات واضحة على المسار السياسي الذي يمضي نحو توحيد الرؤى لتأسيس الدولة التي يطمح الليبيون لها” على حد قوله.

وأضاف الزوبي:” قد يتجلى ذلك في صور يميزها العيان بزوال شخوص كانت مسيطرة على القرار السياسي لأكثر من عقد كامل دفعت بقراراتها المتخبطة إلى استمرار الأزمة وتشتت الخطى السياسية”، على حد تعبيره.

وتابع:” سنستمر في دعم كل ما يخرج بالبلاد إلى بر الأمان ويؤسس لإنهاء المراحل الانتقالية على صعيد المسارات المختلفة أهمها الأمنية والسياسية حتى نصل لهيكلة دولة مستقرة مدنية”، على حد ادعائه.