انطلاق الانتخابات البلدية في “انتلات البيضان والبريقة وسوسة “

قامت اللجنة المركزية للانتخابات اليوم على تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات البلدية وضمان سيرها بشكل سليم ، في كل من بلدية انتلات البيضان، وبلدية البريقة ، وبلدية سوسة، وذلك تحقيقاً لأهداف الحكومة الليبية التي وضعت أمامها هذا الاستحقاق الذي سعت له الحكوماتالسابقة ولم تحققه كما يجب.

وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات على دعمها اللوجستي للمرشحين والناخبين وأنها ستواصل العمل على إنجاح الانتخابات البلدية ، كما أعربت عن شكرها للحكومة الليبية بسبب الدعم المستمر لها على جميع المستويات.