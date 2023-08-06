عبد العزيز: لا يوجد تشريع واحد أقره البرلمان لصالح الشعب الليبي

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إنه لا يوجد تشريع واحد أقره البرلمان لصالح الشعب الليبي بل هو دمّر وقتل وقسّم البلاد.

عبد العزيز أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أكبر شرف وبركة قام به المؤتمر الوطني أنه وائم القوانين والشريعة الإسلامية بعكس البرلمان الذي لم يفعل شيء بحسب قوله.

واعتبر في سياق آخر أن انتقال الحكومة لغدامس واجتماعها هناك تحت هدوء أمني غير عادي رسالة واضحة جداً للاهتمام بالمناطق وإصلاح وتنفيذ المشاريع في المنطقة الجنوبية الشرقية.

وفيما يلي النص الكامل:

الفتية في معركة باب العزيزية لا يوجد لهم شهادة وفاة، المعركة شهودها أحياء ورؤساء الاجهزة الامنية وسنرى هذا بالوثائق وحتى نأخذ شهادة وفاة يجب أن نأخذ حكم من المحكمة! بدلاً من أن يكون لهم نصب تذكاري لهؤلاء الفتية الذين ضحوا في حياتهم في سبيل إنقاذ البلاد من الحكم المستبد الذي جثم على البلاد.

مجلس الدولة جلسته الأحد القادم، سيكون الجمعة والسبت إن لم يبدأ الهجرة للجنوب للمشاركة في الانعقاد هذه الجلسة وسيكون جدول أعمالها اختيار رئاسة مجلس الدولة وللأسف الكثير من الاعضاء لا يعرفون إلا العودة من أجل التصويت للمشري لأنه عاقد صفقة معهم ومرتباتهم ماشية، أبلغنا بعض الناشطين أن كاميراتهم موجودة في المطارات لرصد هؤلاء الاعضاء، أحد المترشحين خالد المشري بدلاً من أن يخجل وبعدها ينتقد الدبيبة! كيف نقنع الناس بالتداول السلمي على السلطة وأنت مترشح أربع مرات! وأنك انسان ديمقراطي؟ هناك اعضاء محترمين للأسف الشديد يريدون وجايين! ليصوتوا لخالد المشري.

الجمعة 4-8-2023 هل يعني لكم شيء هذا يا شعبنا أم لا؟ الغد يكون لمجلس لنواب 9 سنوات في السلطة، ولم تحدث في أي برلمان ابداً في العالم وللأسف لما نصنف ما هي انجازاته؟ بدون شرع ولا تشريع تحت أي بند من البنود جالسين؟ ما الذي أنجزوه؟ سموا القوانين الذي أنجزها الجسم التشريعي؟ ألغى قانون محاربة الربا الذي أقره المؤتمر الوطني.

جاء البرلمان قال يجب الغاء القانون، لن تجد تشريع واحد اقره البرلمان لصالح الشعب بينما المؤتمر الوطني برئاستيه الدكتور المقريف ونوري بوسهمين الذي بقوا كل منهم 9 شهور! 9 سنوات للبرلمان كم صرفوا مليارات وقتل ودمار وتفرقة وقسموا البلاد والدين العام 73 مليار صرفوهم الشرق، قانون مساواة المتقاعدين! وهذا ليس من المعقول، مكافأة الأسرة والازواج أقره المؤتمر الوطني.

أكبر شرف وبركة قام بها المؤتمر الوطني أنه وائم القوانين والشريعة الإسلامية، اليوم ماذا فعل البرلمان؟

موضوع زيارة رئيس الحكومة الدبيبة لغدامس واجتماع الحكومة هناك، شيء من ناحية سياسية وأمنية واضح جداً أن المنطقة الغربية تحت السيطرة والجويلي وتحركات قوات غير موجود، انتقال الحكومة لغدامس واجتماعها هناك تحت هدوء أمني غير عادي رسالة واضحة جداً والاهتمام بالمناطق وإصلاح وتنفيذ المشاريع في المنطقة الجنوبية الشرقية.

الكهرباء وبشهادة الجميع مع أن هذا الصيف حار، الكهرباء لا يمكن مقارنتها بالسنوات الماضية لا يوجد طوابير على المصارف، هذه الحكومة نريد ان نمشي بها للانتخابات ولا نريد حكومات انتقالية ونضغط عليها لنمشي للانتخابات، ومجرمين و قتلى هذا موضوع آخر بيننا و بينهم محاكم، لندير انتخابات وكل واحد يعرف حجمه.

رئيس بلدية طبرق يجتمع مع وزير الحكم المحلي وهذا دليل ان ليبيا واحدة ويناقش مشاريع طبرق وأهلاً به في طرابلس، الرسالة واضحة من غدامس أنه لا حروب في المنطقة الغربية وليبيا واحدة.