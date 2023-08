وجوه جديدة تتصدر رئاسة الأعلى للدولة

صوّت المجلس الأعلى للدولة على اختيار عضو المجلس “محمد تكالة” رئيساً للمجلس في دورته الجديدة، خلفاً للرئيس السابق “خالد المشري”، بعد أن حصل تكالة على 67 صوتاً من أصل 130 عضواً شاركوا في جلسة مجلس الدولة اليوم الأحد.

وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة رسمية، اليوم الأحد، بمقره بالعاصمة طرابلس، لانتخاب مكتب رئاسة المجلس، حيث تنافس على منصب رئيس المجلس أربعة مترشحين هم، خالد المشري، وناجي مختار، ومحمد تكالة، ونعيمة الحامي.

وحصل المشري في الجولة الأولى من التصويت على 49 صوتاً، ومحمد تكالة على 39 صوتاً، وناجي مختار على 36 صوتاً، ونعيمة المشري على 4 أصوات.

وفي الجولة الثانية بين أكثر المترشحين تصويتاً، حصل تكالة على 67 صوتاً، بينما حصل المشري على 62 صوتاً.

وبخصوص منصب النائب الأول، فقد تنافس عليه 6 أعضاء من بينهم النائب الأول السابق “ناجي مختار” وانتهت الجولة الثانية بفوز “مسعود اعبيد” بنتيجة 64 صوتًا.

ثم استمرّت الجلسة لإعادة انتخاب النائب الثّاني، وترشح للمنصب 4 أعضاء، وفاز في الجولة الثانية من التصويت “عمر خالد العبيدي” بـ 88 صوتًا.

وبشأن إعادة انتخاب المقرر انتهت العملية الانتخابية بفوز “بلقاسم دبرز” بـ 70 صوتًا، أمام منافسيه “أحمد يعقوب” الذي تحصل على 38 صوتًا، و”علي السويح” الذي تحصل على 14 صوتًا، خلال الجولة الثانية.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + قناة ليبيا الأحرار

