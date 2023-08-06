عضو الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع بالبلاد

التقى عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والوضع في النيجر والسودان، وتداعياتهما على ليبيا، ودول الجوار.

ورحب الكوني في مستهل اللقاء بانتخاب هيئة رئاسة جديد لمجلس الدولة، معتبرا الخطوة تمسكا بمبدأ التداول السلمي على السلطة، معبرا عن أمله في قرب حسم مسألة القوانين الانتخابية لكي تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستعرض باتيلي أمام الكوني خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، نتائج لقائاته الأخيرة، بالتواصل مع كافة الأطراف، والعمل مع دول الجوار لإعادة الاستقرار في النيجر، والسودان.

كما عبر الكوني من جانبه عن قلق المجلس الرئاسي من التغيير غير الدستوري الذي وقع في النيجر.

وشدد الكوني على ضرورة تضافر جهود دول الجوار مع دول المجموعة الاتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس»، من أجل تهدئة الأوضاع وضمان استقرار وسلام النيجر ودول المنطقة.