الكوني وباثيلي يبحثان المستجدات في ليبيا وتطورات الوضع في النيجر والسودان

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والوضع في النيجر والسودان، وتداعياتهما على ليبيا، ودول الجوار.

واستعرض باتيلي، أمام الكوني، نتائج لقاءاته الأخيرة، بالتواصل مع كل الأطراف، والعمل مع دول الجوار لإعادة الاستقرار في كل من النيجر، والسودان.

بدوره عبر الكوني، عن قلق المجلس الرئاسي من التغيير غير الدستوري الذي وقع في النيجر ، معبرا عن ضرورة تظافر جهود دول الجوار مع دول مجموعة إيكواس، من أجل تهدئة الأوضاع وضمان استقرار وسلام النيجر ودول المنطقة.