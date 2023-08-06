المركزي: إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له بلغ 343.9 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأخيرة

ليبيا – أكد مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت خلال السبعة أشهر الأخيرة من هذا العام 12.9 مليار دولار، بينما سجلت استخداماته 23.4 مليار دولار.

المركزي كشف خلال بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/07/31 أن إجمالي إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له وصل 894.5 مليون دينار منذ يناير حتى يوليو الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي إنفاق مجلس الدولة بلغ 24.1 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن إجمالي إنفاق مجلس الوزارء والجهات التابعة له وصل إلى مليار و 660 ألف دينار خلال المدة من يناير حتى يوليو الماضيين.

ونوّه إلى أن إجمالي حجم إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له بلغ 343.9 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأخيرة.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر ضمن بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق إليكم الصور فيما يلي: