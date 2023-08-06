الدبيبة يفتتح مركز صحي بمصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، المركز الصحي الكراريم، ببلدية مصراتة.

وأوضح حساب حكومة الدبيبة، على فيسبوك، أن “المركز الصحي يضم عيادات في تخصصات: الباطنة،أمراض النساء ، الأطفال، الأسنان، الجلدية، بالإضافة إلى مختبر طبي”.

والتقى الدبيبة مع أعيان وأهالي المنطقة واستمع إلى مطالبهم وموجهاً بتسهيل كافة الأجهزة الخدمية بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات لأهالي المنطقة.

وشارك في مراسم افتتاح المرفق الصحي كل من وزير الصحة المكلف ووكيل وزارة التعليم التقني والفني ومسؤول ملف الصحة ببلدية مصراتة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية مصراتة، ورئيس مجلس أعيان وحكماء بلدية مصراتة.