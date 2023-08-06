الكوني يبحث مع باتيلي مستجدات العملية السياسية في ليبيا

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض الكوني وباتيلي خلال اللقاء الوضع في النيجر والسودان، وتداعياتهما على ليبيا، ودول الجوار.

ورحب النائب في مستهل اللقاء بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة معتبرا الخطوة تمسكا بمبدأ التداول السلمي على السلطة.

وعبر الكوني عن أمله في قرب حسم مسألة القوانين الانتخابية لكي تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.

واستعرض باتيلي، أمام النائب نتائج لقائاته الأخيرة، بالتواصل مع كافة الأطراف، والعمل مع دول الجوار لإعادة الاستقرار في النيجر، والسودان.

وعبر النائب عن قلق المجلس الرئاسي من التغيير غير الدستوري الذي وقع في النيجر، مؤكدًا ضرورة تظافر جهود دول الجوار مع دول مجموعة إيكواس، من أجل تهدئة الأوضاع وضمان استقرار وسلام النيجر ودول المنطقة.