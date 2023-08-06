الدبيبة يدعو رئيس مجلس الدولة الجديد لدعم الانتخابات

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) محمد تكالة إلى أن يكون للمجلس دور في دعم إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية في البلد الغني بالنفط.

وعبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، قال الدبيبة: “أهنئ السيد محمد تكالة بنيلهِ ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس” خلفا لخالد المشري.

وأضاف: “أشد على يدهِ أن يكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيا له التوفيق في مهامه”.