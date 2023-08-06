«الدولة الاستشاري»: تكالة رئيساً للمجلس بعد فوزه على المشري

عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسةً اليوم الأحد، لإعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومقرر المجلس، ترأسها “خالد المشري”، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

وترشح لانتخابات رئيس المجلس في الجولة الأولى 4 أعضاء وخلصت إلى تحصل “خالد المشري” على 49 صوتًا من مجموع 129 عضوًا بالجولة الأولى، وتحصل “محمد تكالة” على 39 صوتًا، و “ناجي مختار” على 36 صوتًا، وتحصلت “نعيمة الحامي” على 4 أصوات.

وتنافس على منصب رئيس المجلس في الجولة الثانية كلّ من “خالد المشري” و “محمد تكالة” لتنتهي بفوز “محمد تكالة” بـ 67 صوتًا مقابل 62 صوتًا لـ “خالد المشري” من مجموع 131 عضوًا صوّتوا خلال الجولة الثانية.

أما منصب النائب الأول فقد تنافس عليه 6 أعضاء من بينهم النائب الحالي “ناجي مختار” وانتهت الجولة الثانية بفوز “مسعود اعبيد” بنتيجة 64 صوتًا.

ثم استمرّت الجلسة لإعادة انتخاب النائب الثّاني، وترشح للمنصب 4 أعضاء، وفاز في الجولة الثانية من التصويت “عمر خالد العبيدي” بـ 88 صوتًا.

وبشأن إعادة انتخاب المقرر انتهت العملية الانتخابية بفوز “بلقاسم دبرز” بـ 70 صوتًا، أمام منافسيه “أحمد يعقوب” الذي تحصل على 38 صوتًا، و “علي السويح” الذي تحصل على 14 صوتًا، خلال الجولة الثانية.