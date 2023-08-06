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من هو محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الجديد؟

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ولد محمد تكالة في عام  1966، وحصل على دكتوراة في هندسة الشبكات، وفي 1997 أصبح عضو هيئة تدريس  بكلية الهندسة جامعة المرقب وفي سبتمبر 2011 أصبح عميدا للكلية.

وفي 1 أكتوبر 2011 أصبح محمد تكالة عضوا بالمجلس المحلي لمدينة الخمس، وتم تكليفه بالإشراف على قطاعي المواصلات والمرافق في المدينة الليبية.

تولى في أغسطس 2012 منصب عضو في مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام بصفة مراقب، وفي 2016  أصبح عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبية.

وفي 2018 أصبح رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات  الاقتصادية والاجتماعية وفي ذات العام أصبح عضو في فريق الحوار للمجلس الأعلى للدولة، وعضو في حوار الملتقى السياسي الليبي..

وقد انتُخب محمد تكالة، اليوم الأحد، رئيسا لمجلس الدولة بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية. خلفا لرئيس المجلس السابق “خالد المشري”.

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تكالة محمد تكالة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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