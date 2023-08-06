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القبض على 4 مصريين متلبسين بالحشيش وسرقة ورشة في بنغازي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية أمن بنغازي من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية المصرية قاموا بسرقة معدات من ورشة مواطن بالمنطقة الصناعية وضُبطو مُتلبسين بتعاطي وحيازة مادة الحشيش المُخدرة .

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة الصابري مفادها تعرضه لسرقة بعض المعدات من ورشته بالمنطقة الصناعية بودزيرة من قبل اربعة أشخاص من الجنسية المصرية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ر ع أ علي البوسيفي للتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين .

وتم تحديد مكان إقامتهم وتم ضبطهم متلبسين بتعاطي المخدرات وبحيازة قطعتين من مادة الحشيش المُخدرة وقاموا بمقاومة رجال التحريات وتم ضبطهم وضبط المسروقات والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بالسرقة وتعاطي المخدرات وحيازتها وأعترفوا بدخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة…

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