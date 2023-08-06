الكوني يبحث مع “باتيلي” تداعيات الوضع في النيجر والسودان على ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والوضع في النيجر والسودان، وتداعياتهما على ليبيا، ودول الجوار.

وخلال اللقاء رحب الكوني بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس الدولة معتبرا الخطوة تمسكا بمبدأ التداول السلمي على السلطة، ومعبرا عن أمله في قرب حسم مسألة القوانين الانتخابية لكي تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.

واستعرض باتيلي، أمام النائب نتائج لقائاته الأخيرة، بالتواصل مع كافة الأطراف، والعمل مع دول الجوار لإعادة الاستقرار في النيجر، والسودان. وفق منشور للمجلس عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.

وبدوره عبر الكوني عن قلق المجلس الرئاسي من التغيير غير الدستوري الذي وقع في النيجر ، داعيا الى ضرورة تظافر جهود دول الجوار مع دول مجموعة إيكواس، من أجل تهدئة الأوضاع وضمان استقرار وسلام النيجر ودول المنطقة.