القبض على شخص قام بسرقة 6 رؤوس من الأغنام

تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” بمديرية امن بنغازي من القبض على شخص قام بسرقة ستة رؤوس من الأغنام وعدد 2إسطوانات كبيرة لغاز الطهي من إحدى المزارع بمنطقة سيدي خليفة .

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها ضد شخص قام بسرقة ستة رؤوس من الأغنام وعدد 2اسطوانات كبيرة لغاز الطهى من مزرعته بمنطقة سيدي خليفة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبالفعل تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وبرفقتهم دورية مُساندة تابعة لجهاز الظواهر السلبية وعند تجوالهم تم مشاهدة المشكو فيه وضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.س.م من مواليد 2003 وإعترف بسرقة عدد ستة رؤوس من الأغنام وعدد 2 اسطوانات لغاز الطهي وتم إسترجاع عدد 2 من الأغنام أما بقية الأغنام فإعترف ببيعها لإحدى محلات بيع اللحوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة بتُهمة السرقة…