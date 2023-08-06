تكالة: يجب العمل على ترتيب “بيتنا الداخلي”

حث محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الجديد في أول كلمة له بعد فوزه على رأب الصدع ولم الشمل ووحدة الصف.

وقال تكالة إن ليبيا تتعرض لتدخلات إقليمية ودولية وسط ما تمر به منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات، مشددا على ضرورة العمل على ترتيب بيتنا الداخلي لتجنيب بلادنا شر الحروب والفتن.

ودعا تكالة كافة مؤسسات الدولة للعمل والتواصل معاً لخلق بيئة صالحة ومناخ مواتٍ للبلاد، مضيفا: لابد من زرع الثقة بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم السياسية وانتمائهم الثقافي.

وتابع: المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون، ومجلس الدولة سيبلغ قصارى جهده لإنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال مسؤولياته وصلاحياته.

واستكمل: سنفعل في الفترة القادمة المصالحة الوطنية بناءً على بنود الاتفاق السياسي ووفقا للتعديلات الدستورية، والمصالحة العادلة تصان فيها الحقوق ويجبر بها الضرر وهي السبيل الأمثل والأنجح لاستقرار الوطن وضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها.

وواصل تكالة: سقف المطالب والأماني مرتفع مع أن الطريق لها وعرة ولكن بكم نصل بليبيا إلى بر الأمان.