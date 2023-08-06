المشري يهدد أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي

هدد رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري أحد أعضاء المجلس خلال عقد جلسة انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس .

وفاز عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، برئاسة المجلس، خلال الانتخابات التي عقدت، اليوم الأحد، بعد حصوله على 67 صوتا، مقابل 61 صوتا لمنافسه خالد المشري.

وأوضح فيديو متداول أن المشري قال لأحد الأعضاء “عجبك باهي ولا ماعجبك ما تقرنش حواجبك خير ماننطحك”

وأثار الفيديو المتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي بين تهكم وضاحك، ومستاء ومنتقد لما يقوله مسؤول يفترض أنه يمثل جانبا من الشعب الليبي.