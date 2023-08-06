في أول كلمة له.. تكالة: المصالحة هي الضامن الوحيد لإجراء الانتخابات

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الجديد محمد تكالة، أن المصالحة الوطنية هي الضامن الوحيد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبولة النتائج.

وقال تكالة، عقب فوزه اليوم في انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، إن المصالحة العادلة التي تصان فيها الحقوق ويجبر فيها الضرر هي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن.

وأضاف الرئيس الجديد لمجلس الدولة، أن ليبيا ليست بمعزل عن العالم ولذا يجب رأب الصدع ولم الشمل ووحدة الصف، وترتيب البيت الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن، وبالتالي العمل على زرع الثقة بين أبناء الوطن الواحد.

وأقر تكالة، بصعوبة المهمة والتحديات التي تعيشها ليبيا، وما تتعرض له من تدخلات إقليمية ودولية، وما يمر به الشرق الأوسط وإفريقيا من اضطرابات.