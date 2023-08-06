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هيئة السلامة الوطنية تحذر المواطنين المصطافين على شواطئ البحر

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

حذرت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأحد، من السباحة في البحر، وذلك بسبب استمرار حالة اضطرابه.

وقالت الهيئة في تنويه إن الرياح معتدلة السرعة والبحر خفيف، لكن ارتفاع الموج وتياراته خطر، مؤكدة أن الوضع غير صالح للسباحة نهائياً، وأن من يُخالف ذلك يعرض حياته للخطر، داعية أصحاب المصائف إلى منع المصطافين منعاً من نزول البحر.

وفي نشرته الجوية، السبت، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من نشاط رياح قوية شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى البريقة، وعلى ساحل درنة وخليج بومبا غداً الأحد، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

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