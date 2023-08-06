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الجيش يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أفادت وكالة “أخبار ليبيا 24” بأن لواء الجيش الليبي أعلن ضبط عبارة على متنها مواطنون مصريون في المياه الليبية قرب طبرق.

وكتبت الوكالة في صفحتها على “تويتر”، اليوم الأحد: “اللواء طارق بن زياد يضبط جرافة (عبارة) على متنها أشخاص يحملون الجنسية المصرية داخل المياه الإقليمية الليبية قرب طبرق”.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.

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