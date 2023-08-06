الجيش يضبط عبارة على متنها مصريون قرب طبرق

أفادت وكالة “أخبار ليبيا 24” بأن لواء الجيش الليبي أعلن ضبط عبارة على متنها مواطنون مصريون في المياه الليبية قرب طبرق.

وكتبت الوكالة في صفحتها على “تويتر”، اليوم الأحد: “اللواء طارق بن زياد يضبط جرافة (عبارة) على متنها أشخاص يحملون الجنسية المصرية داخل المياه الإقليمية الليبية قرب طبرق”.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.