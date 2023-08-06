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دبرز: مجلس الدولة يمثّل فعلًا الدولة المدنية وهذا هو ما نسعى إليه

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مقرّر مجلس الدولة الاستشاري “أبو القاسم دبرز”، أن انتخاب رئاسة مجلس الدولة كان عرسًا ديمقراطيًا فعليًا بكل معنى الكلمة.
وأضاف “دبرز” في تصريحات صحفية أن، حدث اليوم يمثّل التبادل السّلمي للسلطة على الأقل في مجلس الدولة.
وأشار إلى أن، مجلس الدولة يمثّل فعلًا الدولة المدنية وهذا هو ما نسعى إليه.
وأوضح أن، الفائز اليوم هو ليبيـا وبتقديري هذا يؤسّس للديمقراطية الحقيقية.
وأكد أن، عملية الاقتراع تمّت بشفافية وتمّ نقلها على الهواء مباشرة عبر الشاشات.
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صحيفة الساعة 24

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