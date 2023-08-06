مثنيًا على جهود الحكومة الليبية..المنفي يزور عدد من المشاريع في بنغازي

العنوان

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفقة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، مواقع مشاريع اللجنة المدعومة من الحكومة بمدينة بنغازي.

وزار المنفي بحضو رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار.

وشملت الزيارة بعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة، وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأثنى المنفي على المجهودات المبذولة من قبل رئيس الحكومة الليبية ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار ودور الشركات المُنفذة لأعمال الاعمار والصيانة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.