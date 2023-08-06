الدبيبة يتابع أعمال البنية التحتية وفتح المسارات ببلدية سوق الجمعة

قام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، رفقة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة”، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس، بجولة ميدانية للمشاريع الخدمية ببلدية سوق الجمعة.

ووفق منشور لمنصة حكومتنا عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، شملت الجولة أعمال التوسعة للشارع الرئيسي بمنطقة رأس حسن، وتنفيذ أعمال البنية التحتية والرصف لـ 38 شارعا ببلدية سوق الجمعة وفتح المسارات والتوسعة لشارع 20 رمضان.

واستمع الدبيبة، خلال الجولة إلى شروح تفصيلية حول الأعمال المنجزة، وخطة تنفيذ المشروع والصعوبات التي تواجه شركة الخدمات العامة في إنجاز الأعمال المكلفة بها.

وبدوره، أشاد الدبيبة، بالجهود المبذولة من شركات الخدمات العامة في فتح المسارات ليستطيع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تنفيذ المخططات المعتمدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني باعتبار أن الأعمال داخل الأحياء السكنية.